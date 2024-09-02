Політика

Туреччина хоче вступити до БРІКС, – Bloomberg
2 Вересня 2024 14:30
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брікс, туреччина
Прапор Туреччини /Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Туреччина подала заявку на вступ до міждержавного об’єднання під назвою БРІКС, до якого входить РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Туреччина “прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами своїх традиційних західних союзників”, тому подала заявку на вступ у БРІКС.

Також зазначено, що блок планує обговорити розширення обʼєднання на своєму саміті, яке відбудеться в жовтні у РФ.

“Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами в багатополярному світі, при цьому виконуючи свої зобов’язання як ключового члена Організації Північноатлантичного договору”, – йдеться у матеріалі.

Джерела Bloomberg додають, Туреччина подала заявку до БРІКС кілька місяців тому на тлі розчарування щодо “відсутності прогресу в її десятирічній заявці на вступ до Європейського Союзу”.

“Туреччина може стати сильною, процвітаючою, престижною та ефективною країною, якщо вона одночасно покращить свої відносини зі Сходом і Заходом. Будь-який інший метод, крім цього, не принесе користі Туреччині, але зашкодить їй”, – раніше висловився президент Реджеп Ердоган у Стамбулі.


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