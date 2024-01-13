Кримінал

Три чоловіка намагалися потрапити до Румунії, заплатив по €3,5 тис. провідникові

13 Січня 2024 12:45
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ухилянти

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ здійснили чергову успішну реалізацію оперативної інформації про протиправну діяльність на кордоні з Румунією.

Правоохоронці зупинили легковий автомобіль, на якому організатор схеми мав намір доставити до державного кордону трьох чоловіків, жителів Чернівецької області. Кожен з них заплатив водію за «трансфер» до сусідньої країни 3,5 тисячі євро.

До Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.


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