Три чоловіка намагалися потрапити до Румунії, заплатив по €3,5 тис. провідникові

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ здійснили чергову успішну реалізацію оперативної інформації про протиправну діяльність на кордоні з Румунією.

Правоохоронці зупинили легковий автомобіль, на якому організатор схеми мав намір доставити до державного кордону трьох чоловіків, жителів Чернівецької області. Кожен з них заплатив водію за «трансфер» до сусідньої країни 3,5 тисячі євро.

До Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.