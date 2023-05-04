Кримінал

Труханова відправили до СІЗО

4 Травня 2023 17:24
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Мера Одеси Геннадія Труханова взяли під варту терміном на два місяця. Зміна запобіжного заходу сталася у справі «Краяна», повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Деталі САП обіцяла оприлюднити згодом.

За даними ЗМІ, Труханов може внести 13 млн грн. застави, щоб вийти із СІЗО.

Раніше Труханов не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на утримання під вартою з альтернативою внесення застави.


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