Кримінал

Троє підлітків на Харківщині до смерті забили 62-річного чоловіка та зняли це на відео

27 Лютого 2024 19:35
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поліція
Поліція Харківщини / Ілюстративне фото: Суспільне Харків

У Краснограді Харківської області затримали трьох підлітків. Поліція знайшла у їхніх телефонах відео, на якому неповнолітні хлопці до смерті забивають 62-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його даними, загиблий повертався додому з місцевого ринку, де ремонтує велосипеди, коли троє підлітків збили його з ніг та почали бити, знімаючи на відео.

“Найстарший серед них — 15-річний Ярослав, він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця — для підтвердження того, що воно насправді було”, — сказано в повідомленні.

У вбивстві зізнались усі троє. Двом іншим затриманим, Марку та Дмитру — по 14 років. За словами Болвінова, усі троє кажуть, що хотіли побити, а не вбивати.

Підліткам може загрожувати тримання під вартою та засудження до увʼязнення.


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