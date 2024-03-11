Суспільство

Троє харків’ян їдуть на станцію “Академік Вернадський” у складі 29-ї Української антарктичної експедиції

11 Березня 2024 21:46
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Академік Вернадський
29-та Українська антарктична експедиція / Фото: uac.gov.ua

Серед 14 людей, які увійшли до складу 29-ї Української антарктичної експедиції, троє жителів Харкова. 11 березня вони вирушили на станцію “Академік Вернадський”.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Серед науковців, які працюватимуть у 2024-2025 роках на “Академіку Вернадському”, харків’яни:

  • Анна Соїна — геофізикиня Радіоастрономічного інституту НАН України, для неї це друга зимівля;
  • Олександр Богомаз — геофізик Інституту іоносфери НАН України, це буде його друга зимівля;
  • Тетяна Баглай — біологиня, для неї це буде перша експедиція на “Академіку Вернадському”.

З повним списком учасників 29-ї Української антарктичної експедиції можна ознайомитися за посиланням.


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