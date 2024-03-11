Троє харків’ян їдуть на станцію “Академік Вернадський” у складі 29-ї Української антарктичної експедиції

Серед 14 людей, які увійшли до складу 29-ї Української антарктичної експедиції, троє жителів Харкова. 11 березня вони вирушили на станцію “Академік Вернадський”.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Серед науковців, які працюватимуть у 2024-2025 роках на “Академіку Вернадському”, харків’яни:
- Анна Соїна — геофізикиня Радіоастрономічного інституту НАН України, для неї це друга зимівля;
- Олександр Богомаз — геофізик Інституту іоносфери НАН України, це буде його друга зимівля;
- Тетяна Баглай — біологиня, для неї це буде перша експедиція на “Академіку Вернадському”.
З повним списком учасників 29-ї Української антарктичної експедиції можна ознайомитися за посиланням.