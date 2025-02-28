Суспільство

Троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів Донеччини
28 Лютого 2025 14:05
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Правоохоронці на місці обстрілу на Донеччині / Фото: Донецька обласна прокуратура
Правоохоронці на місці обстрілу на Донеччині / Фото: Донецька обласна прокуратура

Зранку 28 лютого російські військові атакували FPV-дроном місто Лиман Краматорського району Донецької області. На місці загинули двоє велосипедистів.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

“Унаслідок вибуху засобу ураження отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 61 та 62 років, які рухались на велосипедах”, – розповіли в прокуратурі.

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна жителька.

Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Дістав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Також росіяни вдарили зі ствольної артилерії по Костянтинівці. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна ушпиталено 49-річну жінку.

Загиблі внаслідок удару дрона на Донеччині / Фото: Донецька обласна прокуратура

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