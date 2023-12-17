Кримінал

Трьох ухилянтів спіймано на кордоні з Молдовою

17 Грудня 2023 17:40
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ухилянти

Підозріла метушня у нічний час поблизу державного кордону не залишалась без уваги прикордонників Подільського загону. Групу невідомих охоронці держрубежу виявили поблизу села Гулянка в Одеській області за допомогою безпілотного літального апарату.

Про це повідомляє ДПСУ.

На місце події виїхав прикордонний наряд, оператор безпілотника здійснив коригування наряду, в результаті – було затримано трьох втікачів. Ними виявились жителі Дніпропетровської, Київської та Миколаївської областей.

“Як з’ясувалося, чоловіки намагались скористатись послугою організатора через інтернет-месенджер. Свою допомогу їхній «поводир» оцінив у 100 тисяч гривень з кожного”, – повідомили в Держприкордонслужбі.

За спробу незаконного перетинання державного кордону на правопорушників складені протоколи про адміністративну відповідальність, справи направлено до суду.


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