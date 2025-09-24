        Суспільство

        Третю ніч поспіль РФ атакує Запоріжжя: окупанти скинули на місто авіабомби

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 07:11
        Пожежа на місці удару по Запоріжжю 24 вересня / Фото: Запорізька ОВА
        У ніч з 23 на 24 вересня у Запоріжжі знов лунали вибухи. На місцях авіаударів виникли пожежі.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У результаті російської атаки у Шевченківському районі Запоріжжя виникла пожежа. О 1:08 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

        За попередніми даними, за меддопомогою люди не зверталися.

        Внаслідок нічного удару пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні. Комунальні служби розпочали роботи по ліквідації наслідків

        За попередніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю двох ударів ФАБ.

        Наслідки обстрілу Запоріжжя 24 вересня / Фото: Запорізька ОВА

