Третю ніч поспіль РФ атакує Запоріжжя: окупанти скинули на місто авіабомби

У ніч з 23 на 24 вересня у Запоріжжі знов лунали вибухи. На місцях авіаударів виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У результаті російської атаки у Шевченківському районі Запоріжжя виникла пожежа. О 1:08 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

За попередніми даними, за меддопомогою люди не зверталися.

Внаслідок нічного удару пошкоджено один багатоквартирний будинок та три приватні. Комунальні служби розпочали роботи по ліквідації наслідків

За попередніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю двох ударів ФАБ.