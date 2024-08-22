Третя штурмова провела успішні наступальні дії у Харківській області

Воїни Третьої окремої штурмової бригади внаслідок контратакувальних дій в Харківській області у четвер, 22 серпня, взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано”, — сказав командир бригади, полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні о.с., а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

“Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу — штурмовики”, — зазначив командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі, додали у частині.