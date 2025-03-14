Суспільство

Третя штурмова бригада стала Третім армійським корпусом
14 Березня 2025 16:15
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На базі Третьої штурмової бригади створен Третій армійський корпус, який очолить Андрій Білецький.

Про це повідомили в підрозділі 14 березня, у День українського добровольця.

“Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні”, — наголосив Білецький.

У бригаді нагадали, що за три роки вони брали участь у запеклих боях, проводили успішні контрнаступи та стали одними з найефективніших у застосуванні дронів.

“Кити, на яких збираємось будувати корпус — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність”, – підсумували у підрозділі.

⚡️ОФІЦІЙНО! ВІДТЕПЕР — ТРЕТІЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС! Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти. У День українського добровольця, заснована добровольцями в 2022 Третя штурмова стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького. «Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні», — Андрій Білецький. Кити, на яких збираємось будувати корпус — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність. Як обіцяли, масштабуємо всесвіт Третьої штурмової, щоб рвати ворога з новою силою. Всі інші важливі деталі — скоро, стежте за новинами на каналі!

Posted by 3 окрема штурмова бригада on Friday, March 14, 2025

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