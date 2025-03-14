Третя штурмова бригада стала Третім армійським корпусом

На базі Третьої штурмової бригади створен Третій армійський корпус, який очолить Андрій Білецький.

Про це повідомили в підрозділі 14 березня, у День українського добровольця.

“Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні”, — наголосив Білецький.

У бригаді нагадали, що за три роки вони брали участь у запеклих боях, проводили успішні контрнаступи та стали одними з найефективніших у застосуванні дронів.

“Кити, на яких збираємось будувати корпус — бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність”, – підсумували у підрозділі.