Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабної агресії 24.02.22.
Станом на 02.01.23 орієнтовно вони складають:
- особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3031 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,
- артилерійських систем – 2027 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Зазначимо, що третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу: за 30 грудня – 710 осіб ліквідовано, за 31 грудня – 760.
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