Політика

Третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу

2 Січня 2023 08:57
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабної агресії 24.02.22.

Станом на 02.01.23 орієнтовно вони складають:

  • особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3031 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2027 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Зазначимо, що третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу: за 30 грудня – 710 осіб ліквідовано, за 31 грудня – 760.


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