Політика

Третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабної агресії 24.02.22. Станом на 02.01.23 орієнтовно вони складають: особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3031 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од,

артилерійських систем – 2027 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зазначимо, що третій день поспіль втрати ворога у живій силі перевищують 700 чоловік за добу: за 30 грудня – 710 осіб ліквідовано, за 31 грудня – 760. Поділитися:



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