Суспільство

Тренерка однієї з київських шкіл виявилась інформаторкою РФ

8 Серпня 2023 20:39
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київ, шпигун, рф

У Києві тренерка однієї із столичних шкіл бойових мистецтв від початку повномасштабного вторгнення почала публікувати на прокремлівських телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста. На неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням російського куратора киянка відслідковувала місця базування оборонців столиці. У своїх звітах агресору вона уточнювала не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони.


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