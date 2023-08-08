Тренерка однієї з київських шкіл виявилась інформаторкою РФ

У Києві тренерка однієї із столичних шкіл бойових мистецтв від початку повномасштабного вторгнення почала публікувати на прокремлівських телеграм-каналах фотознімки позицій Сил оборони на території міста. На неї вийшов представник російської спецслужби та залучив її до співпраці на користь країни-агресора.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням російського куратора киянка відслідковувала місця базування оборонців столиці. У своїх звітах агресору вона уточнювала не тільки дислокацію українських захисників, але й описувала їхню форму одягу та шеврони.