Суспільство

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини з боку Росії

19 Грудня 2023 20:14
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Трек обміну полонених працює, але сповільнився через конкретні причини з боку РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес (обміну полоненими). Буде не дуже етично. Ви маєте рацію, процес ускладнений. Може, справді мало комунікує влада, я передам цю інформацію омбудсмену Лубінцю, керівнику ГУР Буданову, щоб вони все-таки комунікували, було більш зрозумілим рідним і близьким. Я розумію їхній біль. Цей трек працює, він дійсно сповільнився через причини з боку РФ, але є дуже конкретні ці причини”, – сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент запевнив, що трек обміну полоненими відкриється.

“Зараз працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вийде”, – сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україні вдається повертати депортованих РФ українських дітей.

“Про трек із дітьми. Маленька кількість, але, тим не менш, потроху повертаються. Тут допомагає нам Катар”, – зазначив він.

Говорячи про тему захоплених росіянами кримчан, Зеленський сказав, що “це складна історія”.

“Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням із президентом Туреччини Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, що були на території Криму”, – заявив Зеленський.

Також він повідомив, що окремо Україна працює зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, щоб повернути українських людей.


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