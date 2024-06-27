Травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії, – NYT

Травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: за даними американських, британських та інших західних розвідувальних служб, в середньому понад 1 000 російських солдатів були поранені або вбиті щодня.

Про це повідомляє The New York Times.

“Але, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця – приблизно стільки ж, скільки залишає втрачає на полі бою, кажуть американські чиновники. Це дозволило її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону, сподіваючись розгромити її і прорватися через лінію окопів”, – йдеться у повідомленні.

Іноді такий підхід був ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що цієї весни ця тактика була менш успішною, коли Росія почала штурми на Харківському напрямку.

Американські оцінки втрат у війні ґрунтуються на супутникових знімках, перехопленнях, повідомленнях у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних повідомленнях Росії та України, уточнює The New York Times.

Джерела видання в західній розвідці вважають, що Росії не доведеться проводити ще одну подібну мобілізацію або призов цього року, позаяк вона зможе поповнювати втрати за рахунок як росіян, так і засуджених та російських найманців із Африки.

Водночас Україна активно будує укріплення і встановлює мінні поля, щоб уповільнити російський наступ, а отже, перебуває у більш виграшній позиції, говорять співрозмовники NYT.