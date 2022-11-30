Суспільство

Трамвай №8 у Харкові тимчасово змінить маршрут

30 Листопада 2022 17:14
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транспорт

Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений з 9:00 до 15:00 1 грудня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськрадив, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».


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