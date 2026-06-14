Трампу виповнилося 80 років: президент США святкує день народження на тлі масштабного шоу у Вашингтоні

Президенту США Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років. Свій ювілей американський лідер відзначає на тлі масштабних урочистостей у Вашингтоні, які збіглися з національним святом — Днем прапора США.

Цьогоріч головною подією святкування стало масштабне шоу UFC Freedom 250, яке проходить на Південній галявині Білого дому. Для проведення заходу там встановили спеціальну арену для боїв змішаних єдиноборств, а сам Трамп є одним із головних гостей події.

За даними американських ЗМІ, на захід запросили політиків, військових, спортсменів та відомих громадських діячів. Організатори очікують мільйони глядачів телевізійної трансляції та онлайн-переглядів.

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Сам Трамп напередодні жартома визнав, що цифра 80 йому не дуже подобається, але запевнив, що почувається добре та продовжує активно працювати.

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року в Нью-Йорку. Він став 45-м президентом США у 2017 році, а після перемоги на виборах повернувся до Білого дому як 47-й президент країни.

Святкування ювілею президента викликало жваве обговорення в американському суспільстві. Прихильники Трампа називають подію символічною та видовищною, тоді як критики звинувачують його у використанні державних майданчиків для особистого піару.

Попри суперечки, 80-річчя Трампа стало однією з найбільш обговорюваних подій дня у США та привернуло увагу світових медіа.