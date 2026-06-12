“Лише спекуляції”: Іран відкинув заяву Трампа про “велику угоду”, яку він обіцяв майже 40 разів

Дональд Трамп заявив, що США досягли “великої угоди” з Іраном, яка має врегулювати конфлікт і забезпечити відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Однак іранська влада поки не підтвердила існування будь-якої остаточної угоди.

Про це повідомляє CNN.

За словами американського президента, найближчими днями в Європі може відбутися церемонія підписання документа, участь у якій може взяти віцепрезидент США Джей Ді Венс. Трамп також стверджує, що домовленості були доведені до керівництва Ірану та отримали підтримку на найвищому рівні.

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Втім, офіційний Тегеран ці заяви не підтвердив. Речник Міністерства закордонних справ Ірану назвав повідомлення про укладення угоди “лише спекуляціями” та заявив, що Іран ще не ухвалив остаточного рішення щодо будь-яких домовленостей.

Напередодні Трамп заявляв про намір взяти під контроль острів Харк, через який проходить близько 90% експорту іранської нафти, а також отримати повний контроль над нафтовим і газовим ринками країни.

Водночас професор Чиказького університету Роберт Пейп, який досліджує військові конфлікти та моделював можливі сценарії протистояння з Іраном, висловив сумнів щодо заяв Трампа про прорив у переговорах.

В ефірі CNN він заявив, що США “не перебувають на завершальному етапі, а лише в середині процесу”.

Журналісти порахували, що Трамп майже 40 разів заявляв про нібито близьке укладення угоди з Іраном. Крім того, він неодноразово стверджував, що Тегеран погоджується на його вимоги, хоча дії іранської влади свідчили про протилежне.