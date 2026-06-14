Україна очікує конкретних рішень від самітів G7, ЄС і НАТО — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі саміти G7, Європейського Союзу та НАТО мають завершитися конкретними рішеннями щодо посилення підтримки України на тлі триваючих російських атак.

За словами глави держави, Україна вже готується до переговорів із партнерами, головною темою яких стане зміцнення захисту від російського повітряного терору.

«Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями. Очікуємо на змістовні зустрічі з партнерами», — наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що лише протягом минулого тижня Росія випустила по Україні 1920 ударних безпілотників, 1790 керованих авіаційних бомб і 17 ракет різних типів.

На цьому тлі Київ розраховує насамперед на посилення систем протиповітряної оборони, розширення можливостей для далекобійних ударів по російських цілях, розвиток співпраці у форматі Drone Deals, а також подальше посилення санкційного тиску на Москву.

«Передусім потрібна підтримка ППО та нашої далекобійності, розширення співпраці у форматі Drone Deals та подальше посилення санкційного тиску на Росію», — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне завершити війну на справедливих умовах і з надійними гарантіями безпеки.

«Маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою. І саме завдяки силі, єдності партнерів та тиску на Росію це можна зробити довготривало», — заявив глава держави.

Саміт G7 відбудеться 15–17 червня у французькому Евіані. Після цього Україна розраховує на важливі рішення під час самітів ЄС та НАТО, де серед ключових тем також будуть підтримка Києва та посилення безпеки в Європі.