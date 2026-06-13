Усик відвідав Трампа під час поїздки до Сполучених Штатів

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч із Дональд Трамп під час свого перебування у Сполучених Штатах.
Фото зі зустрічі у соціальній мережі Х опублікувала спеціальна помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін.
President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0— Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026
Напередодні український боксер прибув до США, де вже встиг відвідати Пентагон. Тепер стало відомо, що в межах поїздки Усик також зустрівся з президентом Сполучених Штатів.
Наразі подробиці розмови сторін не розголошуються. Також невідомою залишається головна мета візиту українського чемпіона до США.
Олександр Усик є чинним чемпіоном світу у надважкій вазі та одним із найтитулованіших спортсменів в історії українського боксу.