Усик відвідав Трампа під час поїздки до Сполучених Штатів

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч із Дональд Трамп під час свого перебування у Сполучених Штатах.

Фото зі зустрічі у соціальній мережі Х опублікувала спеціальна помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін.

President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0 Реклама Реклама June 12, 2026

Напередодні український боксер прибув до США, де вже встиг відвідати Пентагон. Тепер стало відомо, що в межах поїздки Усик також зустрівся з президентом Сполучених Штатів.

Наразі подробиці розмови сторін не розголошуються. Також невідомою залишається головна мета візиту українського чемпіона до США.

Олександр Усик є чинним чемпіоном світу у надважкій вазі та одним із найтитулованіших спортсменів в історії українського боксу.