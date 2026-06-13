        Політика

        Усик відвідав Трампа під час поїздки до Сполучених Штатів

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 10:07
        читать на русском →
        Усик і Трамп в Овальному кабінеті Білого дому / Фото: x.com/MargoMartin47
        Усик і Трамп в Овальному кабінеті Білого дому / Фото: x.com/MargoMartin47

        Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч із Дональд Трамп під час свого перебування у Сполучених Штатах.

        Фото зі зустрічі у соціальній мережі Х опублікувала спеціальна помічниця президента США та радниця з комунікацій Марго Мартін.

        Напередодні український боксер прибув до США, де вже встиг відвідати Пентагон. Тепер стало відомо, що в межах поїздки Усик також зустрівся з президентом Сполучених Штатів.

        Наразі подробиці розмови сторін не розголошуються. Також невідомою залишається головна мета візиту українського чемпіона до США.

        Олександр Усик є чинним чемпіоном світу у надважкій вазі та одним із найтитулованіших спортсменів в історії українського боксу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov