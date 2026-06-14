Після атаки дронів у Росії спалахнув хімкомбінат “Азот”, пов’язаний із виробництвом вибухівки

У ніч на 14 червня безпілотники атакували низку об’єктів у кількох регіонах Росії. Про це повідомляє проєкт ASTRA із посиланням на відео очевидців та власний OSINT-аналіз.

За даними аналітиків, у місті Орел внаслідок атаки сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Роздольній. На оприлюднених фото видно осередки займання на кількох поверхах будівлі. Водночас губернатор Орловської області заявив, що в регіоні нібито немає постраждалих і пошкоджень, не згадуючи про пожежу в багатоповерхівці.

У Тульській області, за даними ASTRA, після атаки виникла пожежа на хімічному комбінаті «Азот» у Новомосковську. Аналітики встановили місце займання за відеозаписами очевидців, а також звернули увагу, що пожежу фіксував супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.

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Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив падіння уламків безпілотників на територію одного з промислових підприємств Новомосковська, однак не назвав його.

«Азот» є одним із найбільших російських виробників аміаку, азотних добрив, хімічної продукції та кислот. Раніше Reuters повідомляло, що підприємство разом з іншими заводами групи «Єврохім» постачало компоненти, які можуть використовуватися для виробництва вибухових речовин.

Крім того, пожежу після атаки зафіксували в районі залізничного депо у Вязьмі Смоленської області. Місце займання було встановлене за фотографіями очевидців.

У Ярославській області, за даними ASTRA, ціллю атаки став комбінат «Темп» Росрезерву в Рибінську. Аналітики стверджують, що об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального. Після удару над містом піднімався густий дим, а влада тимчасово перекривала рух у напрямку Москви.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень на цих об’єктах наразі немає. Російська влада традиційно повідомляє лише про роботу ППО та падіння уламків безпілотників.