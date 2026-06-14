Трамп не включив Зеленського до списку двосторонніх зустрічей на саміті G7 — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не планує проводити окрему двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту G7 у Франції.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації.

За даними видання, Трамп візьме участь у робочій сесії саміту за участю Зеленського, яка відбудеться у вівторок, однак окремих переговорів між двома лідерами в його графіку наразі немає.

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Водночас президент США планує провести двосторонні зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, а також лідерами Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії.

Під час брифінгу для журналістів один із високопосадовців адміністрації США також прокоментував ситуацію на фронті в Україні. За його словами, просування російських військ останнім часом «більш-менш зупинилося».

«Ми хочемо, щоб війна завершилася якомога швидше», — заявив представник адміністрації Трампа.

Саміт країн «Групи семи» відбудеться 15–17 червня в Евіані у французьких Альпах. Очікується, що війна Росії проти України та подальша підтримка Києва залишатимуться серед ключових тем зустрічі лідерів провідних демократичних держав світу.