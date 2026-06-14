Зеленський підтвердив удари по нафтобазі під Ярославлем та хімзаводу “Азот” у Росії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження низки важливих об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України в межах застосування українських далекобійних засобів ураження.

За словами глави держави, воїни Служби безпеки України завдали удару по нафтовому об’єкту в Ярославській області РФ, який мав значення для державного резерву країни-агресора.

«Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону – у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора», — повідомив Зеленський.

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Крім того, українські військові уразили підприємство «Азот» у Тульській області Росії. Президент зазначив, що діяльність цього підприємства пов’язана із виробництвом вибухових речовин.

Також, за словами Зеленського, внаслідок атаки в шести російських аеропортах запроваджувалися обмеження на польоти, а повітряна тривога оголошувалася у 28 регіонах РФ.

Окремо президент повідомив про влучання по об’єктах військової логістики російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує реалізовувати план так званих «далекобійних санкцій» проти Росії та виконує визначені завдання щодо застосування далекобійних і мідлстрайк-засобів у відповідь на відмову Москви припинити війну.

«Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла», — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна прагне миру, однак продовжуватиме завдавати ударів по цілях, які забезпечують ведення російської війни проти України.