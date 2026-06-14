Сили ППО знешкодили 91 із 98 російських дронів, атака триває

У ніч на 14 червня російські війська атакували Україну 98 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також дрони «Гербера», «Італмас» та безпілотники-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 91 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання семи ударних дронів на шести локаціях. Також падіння уламків збитих цілей зафіксовано ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака на момент оприлюднення зведення ще тривала, а в повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Інформація щодо наслідків ударів та можливих руйнувань уточнюється.