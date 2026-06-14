Втрати Росії у війні перевищили 1,38 млн військових — Генштаб

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 382 870 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу українські військові знищили 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони.

Крім того, втрати противника склали 2132 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 13 наземних роботизованих комплексів, 401 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

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За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила вже 12 020 танків, 24 753 бойові броньовані машини, 44 010 артилерійських систем і 349 165 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також знищено 1868 реактивних систем залпового вогню, 1419 засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптери, 4733 крилаті ракети, 33 кораблі та катери, два підводні човни, 106 675 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4288 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що наведені дані є орієнтовними та уточнюються.