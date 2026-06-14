Міністр цифрових справ Німеччини опинився в центрі скандалу через використання ШІ для промов

Міністр цифрових справ Німеччини Карстен Вільдбергер опинився під пильною увагою німецьких медіа після повідомлень про можливе активне використання штучного інтелекту під час підготовки офіційних текстів і публічних виступів.

Як повідомляє dpa, приводом для дискусії стала публікація щотижневика Die Zeit, який стверджує, що кілька статей і промов, оприлюднених від імені міністра, значною мірою були створені за допомогою штучного інтелекту.

Видання посилається на результати аналізу спеціальним програмним забезпеченням для виявлення контенту, згенерованого ШІ. Водночас експерти зазначають, що такі інструменти не завжди забезпечують стовідсотково точний результат.

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У Міністерстві цифрових справ підтвердили, що Вільдбергер використовує штучний інтелект як робочий інструмент.

«Міністр Вільдбергер використовує ШІ як допоміжний засіб, оскільки переконаний, що Німеччина має швидко навчитися продуктивно та водночас відповідально використовувати штучний інтелект. Це стосується економіки, державного сектору та політики», — заявив речник відомства.

За даними Die Zeit, ознаки використання ШІ були виявлені в низці статей, опублікованих під ім’ям міністра у провідних німецьких газетах, а також у кількох його виступах у парламенті. Один із виступів у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council у 2024 році, за твердженням видання, міг бути повністю створений за допомогою штучного інтелекту.

У міністерстві наголосили, що не вважали за потрібне окремо повідомляти про використання ШІ, оскільки розглядають його як допоміжний інструмент, подібний до текстового редактора або системи пошуку інформації.

«ШІ може виступати своєрідним партнером для обговорення ідей — допомагати структурувати думки, пропонувати альтернативні формулювання, скорочувати тексти або покращувати їхню структуру», — пояснив речник.

При цьому у відомстві підкреслили, що всі матеріали перед публікацією проходять перевірку та затвердження людьми, щоб уникнути помилок і так званих «галюцинацій» штучного інтелекту.

Скандал розгортається на тлі активного просування цифровізації в Німеччині. Міністерство цифрових справ було створене лише у 2025 році для модернізації державного управління та координації цифрової політики країни.