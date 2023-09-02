“Трампіст”, що штурмував Капітолій, отримав 18 років ув’язнення

Суд округу Колумбія засудив одного з лідерів ультраправого угруповання “Горді хлопці” (Proud Boys) Ітана Нордіна до 18 років позбавлення волі у зв’язку з участю в нападі прихильників Дональда Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Нордін був визнаний винним у підбурюванні до заколоту та інших злочинах, але отримав менше, ніж вимагало звинувачення.

“Якщо в нашій країні не буде мирної передачі влади, то тут не буде нічого”, – заявив окружний суддя Тімоті Келлі під час оголошення вироку.

У своєму останньому слові Нордін назвав події 6 січня “абсолютною трагедією”. За його словами, він прийшов до Капітолію, щоб захистити людей від неприємностей.

«Я щиро жалкую про те, що я здійснив того дня, але найбільше я жалкую про те, що не став кращим лідером», – сказав він.

Адвокат Нордіна просив засудити його до позбавлення волі на строк від 15 до 21 місяця.

Інший учасник угруповання Домінік Пеццола отримав десять років. Він став єдиним із п’яти підсудних у справі про підбурювання до заколоту, який був виправданий. Однак Пеццола був визнаний винним в інших злочинах, включаючи перешкоджання офіційній процедурі та напад на поліцейського. Після оголошення вироку він залишив зал суду з криком: «Трамп переміг!»

Під час атаки Пеццола відібрав у поліцейського Марк Оде щит, за допомогою якого розбив вікно Капітолію. Прокурори заявили, що його дії виправдовують тривалий термін ув’язнення.

«Я стою перед вами з серцем, сповненим жалю, – заявив Пеццола, виступаючи перед суддею. – Я не мав перетинати загородження в Капітолії того дня».

Ще двох лідерів «Гордих хлопців», Джозефа Біггса і Закарія Рела, за злочини того ж роду напередодні було засуджено до 17 і 15 років позбавлення волі відповідно.