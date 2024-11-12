Політика

Трампа зацікавили декілька пунктів у плані перемоги Зеленського, – FT
12 Листопада 2024 09:55
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом / Фото: Офіс президента

Україна розробила план перемоги з урахуванням того, що наступним президентом США може стати республіканець Дональд Трамп, повідомила газета Financial Times із посиланням на джерела.

За словами українських і європейських чиновників, союзники України в Європі та США, зокрема високопоставлені республіканці, давали поради, як краще сформулювати пропозиції, щоб Трамп тісно співпрацював із Києвом.

Дві пропозиції в плані перемоги підготували спеціально для Трампа:

  • Перша – заміна деяких американських військ у Європі українцями після закінчення війни.
  • Друга – Україна поділиться із західними партнерами найважливішими природними ресурсами.

Останню пропозицію, за даними FT, розробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Президент України Володимир Зеленський представив дві згадані пропозиції на зустрічі з Дональдом Трампом, що відбулася у вересні в Нью-Йорку. Джерело FT, обізнане про зустріч, повідомило, що Трампа зацікавили ці пропозиції.

Україна почала розробляти свої пропозиції влітку 2024 року, “щоб нав’язати свою точку зору, поки Трамп не встиг нав’язати свою”, сказало джерело, причетне до розробки плану.

Як зазначає FT, представники українського бізнесу також пропонують владі надати Трампу повноваження з “інвестиційного відбору”. Одне з джерел розповіло, що ця пропозиція називається “ABC – anybody but China” (Хто завгодно, тільки не Китай).

За словами співрозмовника, пропозиція передбачає, що українські галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів, наприклад, телекомунікації, перейдуть на американські технології. Розробка пропозиції перебуває на ранній стадії, але деякі бізнесмени вважають, що вона може зацікавити Трампа.

Крім того, за словами джерел, Україна намагається “умиротворити табір Трампа”, замінивши посла країни в США Оксану Маркарову. Раніше спікер палати представників республіканець Майк Джонсон зажадав звільнити Маркарову після того, як вона організувала візит Зеленського на оборонне підприємство в США, на якому були присутні тільки демократи. За словами джерел, на посаду посла запропонували колишнього главу МЗС України Дмитра Кулебу, але він відмовився.


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