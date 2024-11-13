Трамп зустрівся з Байденом 

Президент США Джо Байден 13 листопада прийняв у Білому домі новообраного президента Дональда Трампа в рамках процедури передання влади після останніх виборів.

Про це повідомляє CNN.

Під час публічної частини зустрічі в середу Байден привітав Трампа з поверненням до Білого дому та запевнив, що сприятиме організованому процесу передачі повноважень.

У відповідь республіканець зазначив, що “політика – складна річ” і підтвердив, що передача влади від однієї адміністрації до іншої пройде “якнайбільш плавно”.