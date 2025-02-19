Трамп змінює риторику: назвав Зеленського диктатором та попередив про можливість “втрати країни”

Президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Президента України Володимира Зеленського. Трамп назвав українського лідера диктатором, та порадив йому поквапитися, адже “можна залишитися без країни”.

Новий пост Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social 19 лютого.

“Подумайте тільки: комік Володимир Зеленський зі скромним успіхом переконав США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна було виграти, яка ніколи не мала розпочатися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати”, – написав Трамп.

За словами Трампа, США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, нічого не отримавши при цьому натомість.

“Чому ж сонний Джо Байден не зажадав вирівнювання, адже ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас – у нас є великий, красивий океан, який нас відділяє. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, пропала”, – додав президент США.

Трамп зазначив, що Зеленський відмовляється проводити вибори, а його рейтинги в українських опитуваннях нібито “дуже низькі”.

“Єдине, у чому він досяг успіху – це в тому, щоб грати Байденом, як на скрипці. Диктатор без виборів, Зеленському краще поквапитися, інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією – що, на думку всіх, може зробити тільки Трамп і адміністрація Трампа”, – написав американський президент.

Також він додав, що любить Україну, проте незадоволений її президентом.

“Але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйон людей загинули марно і це триває”, – підсумував Трамп.