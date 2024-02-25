Трамп здобув перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Колишній президент США Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на праймеріз GOP у Південній Кароліні, значно випередивши Ніккі Гейлі, екс-губернаторку штату, з перевагою 60 % проти 39 %, що стало серйозним ударом по президентських намаганнях Гейлі.

Про це повідомляє Reuters.

Незважаючи на поразку, Гейлі залишається непохитною, відкидаючи заклики призупинити свою кампанію напередодні “Супервівторка”.

Тріумф Трампа, хоча і свідчить про його незмінну привабливість для республіканської бази, також натякає на потенційну вразливість серед ширших верств виборців-республіканців, особливо в сценарії загальних виборів.

Перемога Трампа в рідному штаті Гейлі підкреслює його домінуюче становище в партії, незважаючи на активні зусилля Гейлі та її стратегічний акцент на таких штатах, як Нью-Гемпшир і Південна Кароліна. За підсумками праймеріз Гейлі змушена відмовитися від участі у виборах, що дасть змогу партії консолідувати підтримку, однак вона обіцяє продовжити боротьбу, наголошуючи на бажанні альтернативних варіантів у лавах республіканців.

Тим часом Трамп повинен усунути занепокоєння, що зберігається серед деяких сегментів республіканців. Опитування на виході показують, що його юридичні проблеми і привабливість серед поміркованих, незалежних і освічених виборців поки що викликають занепокоєння.