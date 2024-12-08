Політика

Трамп заявив, що Україні слід, “можливо”, готуватися до скорочення допомоги від США
8 Грудня 2024 18:14
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допомога, сша, трамп
Дональд Трамп у програмі «Зустріч із пресою» на NBC News / Скриншот відео

В ексклюзивному інтерв’ю NBC News Трамп розповів про масштабні зміни, які він проведе в перший день президентства і після.

У програмі «Зустріч із пресою» Трамп сказав, що активно намагається покласти край конфлікту в Україні: «Якщо я зможу», – так він висловився.

І додав, що Україна, «можливо», може розраховувати, що після його повернення на посаду президента вона не отримуватиме стільки військової допомоги від США.

Він не взяв на себе зобов’язань щодо збереження США в НАТО, європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни. За його словами, «якщо вони платитимуть за рахунками, безумовно», він збереже роль Америки в альянсі.


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