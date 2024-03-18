Політика

Трамп заявив, що Путін “ймовірно” причетний до смерті Навального

18 Березня 2024 14:01
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трамп, навальний
Російський опозиціонер Олексій Навальний під час засідання суду / Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін “ймовірно” причетний до смерті опозиційного лідера Олексія Навального, який помер в арктичній в’язниці минулого місяця.

Про це повідомляє Politico.

“Я не знаю, але можливо. Я маю на увазі, можливо, я міг би сказати, ймовірно, я не знаю”, – відповів кандидат у президенти США Трамп в інтерв’ю Fox News на запитання, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального.

“Він молода людина, тому статистично він мав би жити ще довго… тому сталося щось незвичайне”, – додав Трамп.


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