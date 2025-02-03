Трамп заявив, що планує зустрічі та переговори з Україною, Росією і “різними сторонами”

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує переговори та зустрічі з Україною, Росією і “різними сторонами”. Додаткової інформації поки не надходило.

Про це пише CNN.

“Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію”, – сказав Трамп журналістам у неділю ввечері на авіабазі Ендрюс.

Коментарі Трампа з’явилися після того, як радник президента України Володимира Зеленського закликав союзників Києва до “більш поглибленого підходу”. Ці зауваження пролунали за нещодавніми коментарями адміністрації Трампа, в яких містився заклик до проведення нових виборів в Україні разом із планом укладення потенційної угоди про припинення вогню з Росією.

В інтерв’ю агентству Reuters новопризначений посол США в Україні Кіт Келлог заявив, що відкладені президентські та парламентські вибори в Україні “необхідно провести”.

“Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо”, – сказав Келлог.

Радник Зеленського Дмитро Литвин сказав, що важко «повністю оцінити» погляди Келлога, але попередив, що “якщо його план – це просто припинення вогню і вибори, то це провальний план”.