Політика

Трамп заявив, що нема потреби в участі Зеленського в мирних переговорах
21 Лютого 2025 18:27
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Дональд Трамп / Фото: Reuters
Дональд Трамп / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському нема потреби брати участь у переговорах про припинення конфлікту з Росією, продовжуючи свої нападки на українського лідера.

Про це Трамп сказав в ефірі Fox News Radio, пише Bloomberg.

За словами Трампа, Зеленський вже три роки бере участь у зустрічах з Росією з моменту її вторгнення в лютому 2022 року і досі не зміг покласти край конфлікту.

“Я не думаю, що для нього дуже важливо бути на зустрічах, якщо чесно. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано вів переговори”, – сказав президент США.

Як пише Bloomberg, такі коментарі свідчать про те, що Трамп наполягатиме на своєму підході до прямих переговорів з Росією з Україною або без неї. Минулого тижня він розмовляв з президентом Володимиром Путіним, а на початку цього тижня високопосадовці США зустрілися з російськими колегами в Саудівській Аравії. Українці на них не були присутні.

Ці коментарі ще більше підривають підхід президента Джо Байдена до конфлікту, який зосереджувався на ідеї “нічого про Україну без України”. Трамп повторив своє переконання, що Байден і Зеленський могли б запобігти війні.

“Кожного разу, коли я кажу: “Росія не винна”, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший. Але Росію можна було так легко відмовити від цього”, – сказав Трамп.


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