Трамп заявив, що мирну угоду щодо України блокує Зеленський, а не Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, затримує можливу мирну угоду. Американський лідер також підтвердив зустріч з президентом України на форумі в Давосі наступного тижня й повідомив, що йому нічого не відомо про можливу поїздку Віткоффа і Кушнера до Москви.

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, президент Росії Володимир Путін готовий завершити війну, тим часом Зеленський є більш стриманим.

“Я думаю, що він готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду”, — сказав Трамп про російського президента.

На запитання, чому переговори під проводом США досі не завершили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: “Зеленський”.

У грудні Reuters повідомляв, що розвідувальні звіти США й надалі попереджали: Путін не відмовився від намірів захопити всю Україну. Тоді директорка Національної розвідки Талсі Ґаббард заперечила цей звіт.

Українські посадовці брали активну участь у нещодавніх переговорах, які з американського боку очолювали спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять Трампа. Деякі європейські чиновники висловлювали сумніви щодо готовності Путіна погодитися на окремі умови, які нещодавно обговорювали Київ, Вашингтон і європейські лідери.

Трамп заявив Reuters, що не знає про можливу поїздку Віткоффа і Кушнера до Москви, про яку раніше писав Bloomberg.

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії наступного тижня, Трамп відповів, що так, але дав зрозуміти, що конкретних планів немає.

“Я б зустрівся — якщо він там буде. Я буду там”, — сказав Трамп.

Пояснюючи, чому, на його думку, Зеленський гальмує переговори, Трамп не став вдаватися в деталі, зазначивши лише: “Я просто думаю, що йому, знаєте, важко до цього дійти”.

Зеленський публічно виключив будь-які територіальні поступки Москві, заявивши, що Київ не має права за конституцією країни відмовлятися від жодної землі.