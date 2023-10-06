Політика

Трамп заявив, що хоче стати спікером Палати представників США

6 Жовтня 2023 07:14
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трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив що погодиться на короткострокову роль спікера Палати представників, щоб служити “об’єднувачем” для Республіканської партії, поки законодавці не приймуть рішення про те, хто обійме цю посаду.

Про це повідомляє Fox News.

“Мене попросили виступити в якості об’єднувача, тому що у мене дуже багато друзів у Конгресі. Якщо вони не отримають голосів, вони запитали мене, чи не розглянув би я можливість зайняти посаду спікера, поки вони не знайдуть когось на більш тривалий термін, тому що я балотуюся в президенти”, – сказав він.

Трамп не уточнив, хто його запитував, хоча низка законодавців від Республіканської партії заявили, що вони віддають перевагу йому на посаді спікера.

Після усунення Маккарті голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан зі штату Огайо, і голова більшості в Палаті представників Стів Скаліз з Луїзіани, оголосили про свої кандидатури на посаду спікера.

Трамп зазначив, що якщо республіканці не зможуть дійти консенсусу, він займе пост спікера на короткий “30, 60 або 90-денний період”.


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