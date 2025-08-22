Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп висловив бажання провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі у п’ятницю, 22 серпня.

“Я б хотів мати зустріч з обома. Через два тижні ми зрозуміємо, в якому напрямку я піду. Я можу піти в одному напрямку, або в іншому”, – зазначив сказав Трамп.

Нагадаємо, як сьогодні повідомляло Sky News, раніше сьогодні Дональд Трамп заявив, що не планує брати участь у можливій зустрічі президента Зеленського з Путіним.

“Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Це трохи нагадує олію та оцет — вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин. Але подивимося, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілося”, — сказав Трамп.

Спочатку обговорювався формат тристоронніх переговорів за участю лідерів США, України та Росії. Однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам.

22 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе, аби зустріч у тристоронньому форматі за участю США не відбулася. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Путін погодиться на переговори лише за наявності узгодженого плану саміту.