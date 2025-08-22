        Політика

        Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 21:32
        Дональд Трамп / Скриншот
        Дональд Трамп / Скриншот

        Президент США Дональд Трамп висловив бажання провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

        Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі у п’ятницю, 22 серпня.

        “Я б хотів мати зустріч з обома. Через два тижні ми зрозуміємо, в якому напрямку я піду. Я можу піти в одному напрямку, або в іншому”, – зазначив сказав Трамп.

        Нагадаємо, як сьогодні повідомляло Sky News, раніше сьогодні Дональд Трамп заявив, що не планує брати участь у можливій зустрічі президента Зеленського з Путіним.

        “Побачимо, чи Путін і Зеленський будуть працювати разом. Це трохи нагадує олію та оцет — вони не дуже добре ладнають між собою з очевидних причин. Але подивимося, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілося”, — сказав Трамп.

        Спочатку обговорювався формат тристоронніх переговорів за участю лідерів США, України та Росії. Однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам.

        22 серпня Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе, аби зустріч у тристоронньому форматі за участю США не відбулася. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Путін погодиться на переговори лише за наявності узгодженого плану саміту.


