Трамп заявив про домовленість США та Китаю щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон і Пекін досягли угоди щодо майбутнього американських операцій TikTok, додавши, що цього тижня проведе розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, пише Financial Times.

У своєму дописі в соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що торгові переговори між двома сторонами в Іспанії пройшли «дуже добре», хоча зустріч на момент його публікації ще тривала.

Реклама

Реклама

Натякаючи на TikTok, він написав: «Також було досягнуто угоди щодо “певної” компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі».

«У п’ятницю я говоритиму з президентом Сі. Наші відносини залишаються дуже міцними!!!» – додав Трамп.

Невдовзі після цього міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолював американську делегацію на переговорах у Мадриді, заявив, що країни узгодили «рамкову» угоду щодо TikTok. Її мають затвердити обидва президенти під час розмови у п’ятницю.

Уряд США неодноразово відкладав крайній термін для компанії ByteDance, власника TikTok, щоб вона відчужила американський сегмент відеоплатформи, інакше сервіс очікує загальнонаціональна заборона у США.

Після трьох переносів із січня, останній дедлайн спливає у середу.

«Рамкова угода передбачає перехід TikTok до контролю з боку американських власників», – сказав Бессент. – «Але я не буду випереджати події до розмови лідерів у п’ятницю. Є рамкова домовленість. Вони мають підтвердити угоду».

Представник США з торгових питань Джеймісон Грір уточнив, що для остаточного оформлення понеділкової домовленості може знадобитися ще одне коротке продовження дедлайну, однак «жодних подальших відстрочок уже не буде».