Політика

Трамп запевнив, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів
13 Лютого 2025 22:01
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна обов’язково отримає місце за столом мирних переговорів щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє AFP.

Трамп також зазначив, що довіряє Володимиру Путіну та переконаний, що той “бажає миру в Україні”.

Окрім того, Трамп висловив бажання повернути Росію до G7, зазначивши, що її виключення було помилковим рішенням.

Нагадаємо, що під час свого першого президентства Трамп неодноразово пропонував повернення Росії до міжнародної спільноти, проте його ініціативи не отримали підтримки серед європейських партнерів.


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