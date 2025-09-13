Трамп закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити масштабні санкції проти Росії, але лише після того, як усі країни НАТО приєднаються до цих заходів і припинять купувати російську нафту. Про це він написав у своїй соцмережі.

Трамп підкреслив, що купівля нафти у Росії деякими членами Альянсу «шокує» і послаблює їхні позиції на переговорах. Він також запропонував запровадити мита у розмірі 50-100% на товари з Китаю, які будуть скасовані після завершення війни між Росією та Україною.

Реклама

Реклама

За його словами, такі дії допоможуть швидше зупинити війну і врятувати «тисячі життів». Трамп додав, що цей конфлікт «не його війна», а відповідальність за нього поклав на Джо Байдена і Володимира Зеленського, але не на Путіна.