        Трамп закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 15:20
        Трамп під час відвідування бейсбольного матчу «Янкіз» на стадіоні «Янкі» в Нью-Йорку, США, 11 вересня 2025 року / Фото Reuters
        Трамп під час відвідування бейсбольного матчу «Янкіз» на стадіоні «Янкі» в Нью-Йорку, США, 11 вересня 2025 року / Фото Reuters

        Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити масштабні санкції проти Росії, але лише після того, як усі країни НАТО приєднаються до цих заходів і припинять купувати російську нафту. Про це він написав у своїй соцмережі.

        Трамп підкреслив, що купівля нафти у Росії деякими членами Альянсу «шокує» і послаблює їхні позиції на переговорах. Він також запропонував запровадити мита у розмірі 50-100% на товари з Китаю, які будуть скасовані після завершення війни між Росією та Україною.

        За його словами, такі дії допоможуть швидше зупинити війну і врятувати «тисячі життів». Трамп додав, що цей конфлікт «не його війна», а відповідальність за нього поклав на Джо Байдена і Володимира Зеленського, але не на Путіна.


