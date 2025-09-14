Axios: Трамп визнав, що помилився щодо Путіна, і тепер покладає тиск на Китай та Європу

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо війни в Україні та своєї здатності вплинути на Володимира Путіна. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, Трамп визнав у розмовах із наближеними, що переоцінив бажання російського лідера йти на мир.

Ще місяць тому Трамп заявляв, що Путін зіткнеться із серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню чи інші кроки до миру. Але навіть після того, як російський президент не лише відкинув ідею перемир’я, а й відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським, Білий дім не запровадив нових санкцій проти Москви.

Натомість адміністрація США перекладає основний тиск на Європу, вимагаючи від ЄС нових санкцій проти Росії та Китаю за закупівлю російської нафти. У своїй новій заяві на платформі Truth Social Трамп пообіцяв «значні санкції проти Росії», але за умови, що всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати російську нафту.

Окремо він закликав союзників запровадити 50–100% мита на товари з Китаю й зняти їх лише після завершення війни. За словами Трампа, Пекін має «сильний вплив» на Москву, і нові тарифи можуть «зламати цю хватку».

Такі заяви пролунали на тлі наймасованішої з початку війни російської повітряної атаки на українські міста та інциденту з прольотом 19 російських дронів у повітряний простір Польщі. НАТО назвало це навмисною провокацією, тоді як Трамп припустив, що це «могла бути помилка».