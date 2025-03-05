Трамп виступив перед Конгресом і розповів про “серйозні сигнали” від РФ про готовність до миру

Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом із першою промовою після інавгурації, яка тривала 100 хвилин – за даними The American Presidency Project, найдовше в сучасній історії США.

Виступ відбувся на тлі повідомлень про призупинення військової допомоги Україні та невизначеності щодо угоди про видобуток корисних копалин, підписання якої зірвалось під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 28 лютого.

Трамп заявив, що отримав “важливого листа” від Зеленського, де президент України висловив готовність до переговорів і підписання угоди. Також Трамп анонсував “історичне рішення” щодо рідкісноземельних металів цього тижня.

“Я отримав важливий лист від президента Зеленського, у якому він заявив про готовність України якнайшвидше сісти за стіл переговорів і досягти міцного миру”, – сказав Трамп.

За його словами, у листі Зеленський наголосив, що ніхто не прагне миру більше, ніж українці, і що його команда готова працювати над цим. Також у документі Україна підтвердила готовність підписати угоду про безпеку та видобуток корисних копалин.

“Ми також провели серйозні обговорення з Росією і отримали сильні сигнали про їхню готовність до миру. Хіба це не чудово?” – додав Трамп.

Які ще заяви лунали від Трампа:

США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо її народ цього забажає. Також він додав, що Штати отримує її “так чи інакше”.

Америка почала відновлювати контроль над Панамським каналом.

З 2 квітня США підвищать мита на імпортні товари з Китаю, Індії та ЄС.

Конгресу запропоновано фінансувати створення передової системи ПРО Golden Dome.

Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 млн доларів.

США розпочнуть найбільшу депортаційну операцію в історії, а за вбивство поліцейських введуть смертну кару.

Трамп анонсував будівництво газопроводу на Алясці та розробку рідкісноземельних металів у США.

США поставлять прапор на Марсі “і далеко за його межами”.

Президент пообіцяв “золотий вік” Америці.

Під час виступу демократи Конгресу організували акцію протесту, синхронно піднімаючи значки з написами “Брехня”, “Проти Ілона Маска” та іншими гаслами щоразу, коли Трамп робив спірні чи маніпулятивні заяви.