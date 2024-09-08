Трамп випереджає Гарріс на один відсоток у загальнонаціональному опитуванні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає віцепрезидентку Камалу Гарріс на один відсоток у новому загальнонаціональному опитуванні, проведеному газетою New York Times і коледжем Сієна, у міру того, як виборча кампанія в США вступає в завершальну стадію.

Як передає Bloomberg, опитування 1695 зареєстрованих виборців, проведене 3-6 вересня, засвідчило підтримку Трампа на рівні 48% проти 47% у Гарріс, у межах тривідсоткової похибки. Опитування проводили телефоном, із використанням живих інтерв’юерів, англійською та іспанською мовами.

За даними опитування, 56% зареєстрованих виборців вважають, що Трамп краще впорається з економікою, тоді як 51% виборців оцінюють поточні економічні умови як погані.

Гарріс і Трамп зустрінуться у вівторок увечері у Філадельфії під час єдиних запланованих дебатів перед виборами у листопаді, нагадує Bloomberg.

За даними опитування, 28% ймовірних виборців заявили, що їм необхідно більше дізнатися про Гарріс, яка стала кандидаткою від демократів, коли президент Джо Байден у липні оголосив, що не буде балотуватися на другий термін.

В останньому опитуванні демократи отримали невелику перевагу в ентузіазмі: 91% опитаних заявили, що вони з ентузіазмом ставляться до голосування, порівняно з 85% республіканців.