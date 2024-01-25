Політика

Трамп випереджає Джо Байдена у загальнонаціональному опитуванні 

25 Січня 2024 19:05
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вибори, байден, трамп

Колишній президент США Дональд Трамп ще більше випереджає чинного лідера Америки Джо Байдена у загальнонаціональному опитуванні щодо прихильності виборців до того чи іншого кандидата.

Про це повідомляється в опитування Reuters/Ipsos, про результати якого повідомляє “Європейська правда”

За Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена – лише 34%. Решта опитаних заявили, що не визначились із вибором, планують голосувати за когось іншого або не голосуватимуть ні за кого.

Перевага Трампа в шість відсоткових пунктів зберігалася й тоді, коли респондентам пропонували можливість проголосувати за кандидатів не від республіканців і демократів.

Наприклад, коли третім кандидатом був Роберт Кеннеді-молодший – племінник 35-го президента США й противник вакцинації, Трамп отримував 36% підтримки, Байден – 30%, а Кеннеді – 8%.

Опитування Reuters/Ipsos на початку січня показувало однакові результати для провідних претендентів на президентську номінацію від Демократичної та Республіканської партії. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі.

Водночас більшість американських виборців в опитуванні висловили невдоволення й Трампом, і Байденом. Три чверті респондентів вважають, що чинний президент США надто старий для роботи у владі. Проти його переобрання 70%, а проти Трампового – 56%.

Опитування Reuters/Ipsos охопило 1250 дорослих американців, похибка опитування становить три відсоткові пункти.


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