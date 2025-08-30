Трамп вважає тристоронню зустріч ключем до завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Daily Caller, що проведення двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним наразі малоймовірне, однак він вважає можливим проведення тристоронньої зустрічі, яка могла б стати кроком до завершення війни в Україні.

Трамп підкреслив, що США не планують вводити війська на українську територію, але готові підтримати Європу авіаційними засобами для забезпечення безпеки та прискорення врегулювання конфлікту. “Це не наша війна, але якщо ми можемо допомогти Європі врятувати життя тисяч молодих людей, ми готові до цього”, – зазначив президент.

За його словами, основною умовою для мирного процесу є готовність обох сторін до компромісу, а тристороння зустріч могла б стати ефективним форматом. Трамп порівняв ситуацію з двома дітьми на майданчику, які сперечаються, перш ніж погодяться зупинитися, підкресливши, що війна триває довго і гинуть люди.

Президент США також пояснив, що США продають військове обладнання НАТО, що дозволяє підтримувати союзників, не витрачаючи кошти на безпосереднє ведення війни. “Ми можемо допомогти Європі з повітря, і це врятує багато життів”, – додав Трамп.

Водночас, на його думку, Росія та Україна поки не демонструють готовності до прямих переговорів, тому тристоронній формат може стати більш реалістичним шляхом до миру.