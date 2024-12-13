Трамп вважає, що в разі припинення вогню в Україні за “перемир’ям” мають стежити європейські війська, – WSJ

Новобраний президент США Дональд Трамп запропонував залучити європейські війська для моніторингу можливого припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі зі змістом його зустрічі в Парижі 7 грудня з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Трамп висловився проти членства України в НАТО, водночас наголосивши, що підтримує створення “сильної та добре озброєної України” після завершення бойових дій. Він підкреслив, що головну роль у підтримці України повинна відігравати Європа. При цьому він виключив можливість присутності американських військових на території України.

За інформацією джерел WSJ, Трамп поки не має конкретного плану щодо України. Вирішальні кроки він планує визначити після формування команди з національної безпеки та проведення консультацій із союзниками.