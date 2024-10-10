Трамп відмовився від нового раунду дебатів з Гарріс у жовтні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від дебатів зі своєю суперницею Камалою Гарріс наприкінці жовтня.

Про це повідомив Трамп у своїй соціальній мережі Truth.

Трамп аргументував свою відмову тим, що він “виграв” попередні два раунди дебатів – проти Джо Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс “легко переміг” у Тіма Волза.

Він також стверджує, що “лідирує в опитуваннях”, і що “з кожним днем відрив стає більшим”, а також заявив про своє “лідерство” в усіх ключових штатах.

“Перше, що робить боксер, програвши бій, вимагає реваншу. Зараз вже дуже пізно, процес голосування вже почався – ніякого реваншу не буде! Крім того, Камала (Гарріс – Ред.) вчора чітко заявила, що не буде робити відмінного від Джо Байдена, тож дебатувати нема про що”, – написав Трамп.

Як повідомляє Reuters, пост Трамп з’явився після того, як телеканал Fox News запропонував провести новий раунд дебатів між кандидатами у президенти США.

У своїй заяві телеканал Fox зазначив, що другі дебати “нададуть можливість кожному кандидату виступити з заключними аргументами”.

Раніше телеканал CNN запропонував провести дебати в Атланті 23 жовтня, і Гарріс погодилась. Телеканал встановив четвер як крайній термін для обох кампаній, щоб відповісти на запрошення.