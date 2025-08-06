        Економіка

        Трамп увів для Індії додаткові миті у 25% за купівлю російської нафти

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 17:28
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        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Дональд Трамп / Фото: Reuters

        Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт товарів з Індії. Причиною такого кроку стало те, що Індія продовжує купувати нафту в Росії.

        Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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        Згідно з документом, нові митні обмеження почнуть діяти з 12:01 ранку через 21 день після публікації указу, тобто 27 серпня. Також зазначається, що США стежитимуть за тим, чи закуповують інші держави енергоносії у РФ. У разі підтвердження таких дій, їм також можуть загрожувати аналогічні мита.

        Крім того, документ передбачає можливість ухвалення додаткових заходів, якщо запроваджені мита виявляться недостатньо ефективними.


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