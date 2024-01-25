45-й президент США Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради виборів.
Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на кількох співрозмовників в американських медіа.
За його словами, затримка з допомогою Україні в Сенаті та Палаті представників пов’язана із тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.
“Мовляв, компроміс щодо України та кордону не в його інтересах, бо це додало б балів Байдену перед виборами”, — написав Яриш.
‼️ Кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском Трампа і його бажанням будувати кампанію на питаннях міграції. Мовляв, компроміс щодо України/кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборами.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 25, 2024