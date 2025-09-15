        Політика

        Трамп: торгові переговори США і Китаю в Європі пройшли “дуже добре”

        Сергій Бордовський
        15 Вересня 2025 15:53
        читать на русском →

        Президент США Дональд Трамп заявив, що великі торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм, які відбулися в Європі, пройшли «дуже добре» та наближаються до завершення. Про це він написав у своєму дописі в мережі Truth.

        За словами Трампа, сторони також досягли домовленості щодо «певної» компанії, збереження якої особливо важливе для молоді у США. «Вони будуть дуже щасливі», — зазначив президент.

        Реклама
        Реклама

        Трамп повідомив, що у п’ятницю проведе розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Він підкреслив, що відносини між країнами залишаються «дуже міцними».


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини