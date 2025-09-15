Трамп: торгові переговори США і Китаю в Європі пройшли “дуже добре”

Президент США Дональд Трамп заявив, що великі торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм, які відбулися в Європі, пройшли «дуже добре» та наближаються до завершення. Про це він написав у своєму дописі в мережі Truth.

За словами Трампа, сторони також досягли домовленості щодо «певної» компанії, збереження якої особливо важливе для молоді у США. «Вони будуть дуже щасливі», — зазначив президент.

Трамп повідомив, що у п’ятницю проведе розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Він підкреслив, що відносини між країнами залишаються «дуже міцними».